Portugal: le surfeur australien Jamie Mitchell remporte le Nazaré Challenge

Nazaré, Portugal | AFP | mardi 20/12/2016 - L'Australien Jamie Mitchell a remporté mardi le Nazaré Challenge, troisième étape du Big Wave Tour de la World Surf League (WSL), se hissant grâce à cette première victoire sur le circuit à la cinquième place du classement mondial.



Avec 23,94 points, le surfeur australien de 39 ans a devancé en finale le Brésilien Carlos Brule, 13 points, et le Portugais Joao de Macedo, troisième avec un total de 10,84 points.



"Cette mer était très imprévisible, mais j'ai réussi à mettre mon expérience à profit pour obtenir un grand résultat", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des prix.



Le Sud-Africain Grant Baker garde la tête du classement du Big Wave Tour, suivi du Brésilien Pedro Calado et du double champion du monde de grosses vagues, l'Américain Greg Long.



Le petit port de pêche de Nazaré, connu pour ses houles géantes, accueillait pour la première fois une étape du Big Wave Tour, le championnat de grosses vagues de la WSL.



Devant des milliers de spectateurs, ils étaient 24 à tenter de dompter des vagues de 10 à 12 mètres et à se disputer la victoire d'étape de cette compétition réservée à des surfeurs rompus aux fortes houles.



Le Nazaré Challenge était la troisième étape du Big Wave Tour de la WSL, après Puerto Escondido (Mexique) en juin et Jaws (Hawai, Etats-Unis) en novembre.



La prochaine épreuve se tiendra à Pico Alto au Pérou, entre le 27 avril et le 25 juin 2017, en fonction des conditions météorologiques.