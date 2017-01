Portugal: 34 blessés légers dans un accident de ferry à Lisbonne

Trente-quatre passagers ont été légèrement blessés et hospitalisés mercredi après un accident d'un ferry qui a percuté le quai en accostant dans un port fluvial du centre de Lisbonne, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'Autorité maritime.

Vers 08h30 GMT, le bateau venant de Barreiro en plein brouillard, sur la rive sud du Tage, avec 561 passagers à bord, a "violemment heurté un ponton en accostant au quai de la Place du Commerce", a expliqué Pedro Coelho Dias.

"Le choc de l'accident a propulsé sur le quai des passagers qui étaient déjà postés à la sortie du ferry en attendant le débarquement, provoquant des blessures légères", a-t-il poursuivi.

"Le bateau a ralenti mais n'a pas pu s'arrêter à temps et a percuté le quai par l'avant. Les gens qui étaient déjà debout pour débarquer ont été pris de panique", a raconté à la télévision portugaise Luis Filipe, l'un des passagers, se disant "encore sous le choc".

Les passagers ont souffert de blessures légères dues aux chutes, a précisé un porte-parole de l'hôpital de Sao José. Parmi les blessés figurait une femme enceinte, mais "sa grossesse n'a pas connu de complications", a-t-il ajouté.

Un plan d'urgence a été mis en route, les blessés ont été pris en charge par les services de secours dépêchés sur place avant d'être transportés vers les hôpitaux les plus proches, selon le porte-parole.

Les causes de l'accident n'étaient pas encore établies, mais parmi les hypothèses les plus probables avancées par l'Autorité maritime figurait la vitesse trop élevée pour le manque de visibilité dû au brouillard.

"Le brouillard était dense ce matin et l'embarcation arrivait certainement trop vite compte tenu de la visibilité", a expliqué aux médias José Isabel, capitaine du port de Lisbonne, évoquant une possible "mauvaise appréciation" de la distance de la part du commandant du bateau.

"La brume n'est qu'une des nombreuses hypothèses à l'étude", a cependant relevé José Bagarrao, membre du conseil d'administration du groupe de transport fluvial Soflusa, opérateur du bateau qui assure quotidiennement la navette entre les deux rives du Tage.

Le ferry de 50 mètres de long, mis en service en 2003, "se trouvait en parfait état de marche, tous ses contrôles techniques étaient à jour", a-t-il assuré.

"Une commission d'enquête sera mise en place pour élucider les causes de l'accident", a-t-il ajouté.



avec AFP