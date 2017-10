Portraitiste, Mike fait le buzz après quelques semaines de pratique

En fait, tout est parti d’une fresque que j’ai dessinée pour ma fille sur le mur de sa chambre

PAPEETE, le 25 octobre 2017 -Laissez-vous conter la belle histoire de Mike Roponus. Ce professeur de guitare , dessinateur amateur, qui pourrait devenir dessinateur professionnel si le succès rencontré venait à s’inscrire dans le temps. "", confie-t-il. "Tout, c’est-à-dire son penchant pour brosser des portraits, son envie de mieux faire, son évolution et enfin le succès. Un succès fulgurant puisque du premier coup de crayon au buzz sur la toile il s’est à peine écoulé deux mois.", constate-t-il. Mike Roponus a d’abord dessiné un ami. "." Puis il s’est saisi de l’actualité en dessinant Vincent Cassel et Charles Aznavour." Quand il s’est mis à l’œuvre, il a regardé des tutoriels sur internet.Une fois publiés, les portraits de personnalités ont touché le grand public.Si le succès est fulgurant, le travail de l’artiste, lui, prend du temps. Comptez dix à quinze heures par personne (celui de Vincent Cassel lui a pris vingt heures).Mike Roponus part d'une photographie prise en HD (2 à 3 Mo) et sans flash. "", insiste Mike Roponus. "." Les clients les plus patients peuvent poser s’ils le souhaitent.En pleine lancée, il s’arrête. "" Il accroche aussi son œuvre sur le mur d’une pièce de la maison dans laquelle il passe régulièrement. Ainsi, il jette des regards réguliers mais rapides qui font encore évoluer son œuvre. "Il travaille avec du graphite, des fusains et pastels. "."Vu l’engouement et les encouragements reçus, Mike Roponus va s’installer dans sa nouvelle voie. Il regarde les professionnels de l’hyperréalisme avec envie. Eux mettent plusieurs centaines d’heures pour réaliser des portraits et paysages dignes des meilleurs photographes. En attendant, il cherche à dessiner sur de nouveaux supports et aimerait passer au très grand format.