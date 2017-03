Portrait – Temarii Buillard, "Quand tu aimes ton sport, tu progresses forcément"

Si lors des premières compétitions, il était placé loin derrière… à force de persévérance, d’entraînements et de passion les progrès n’ont pas tardé à se voir. Par la suite, avec ses collègues « rideurs », Temarii a commencé à rouler à l’étranger. C’est il y a 6ans, lors de la coupe Néo-zélandaise qu’il s’est fait remarquer en prenant la 3ème place.



Motivé, malgré le peu de course proposée sur le Fenua, il est resté la tête dans le guidon. Aujourd’hui, les compétitions de VTT descente et Cross country sont trop peu nombreuses à son goût. Et pourtant, Temarii ne lâche pas sa passion ! Avec l’aide de la société à la Tiare, AirTahitiNui, il continu de partir nous représenter sur les compétitions à l’international.



« Partir se mesurer aux étrangers fait que tu acquiers un peu plus d’expérience. En 2016, j’ai fait de grandes compétitions, il y avait vraiment les meilleurs « rideurs » du monde. Et là, j’ai vu à peu près comment ça se passe ! j‘ai vu le niveau, j’ai vu comment il faut gérer quand je fais une compétition et comment je dois m’entraîner en fait. Je me suis aperçu que c’est vraiment à fond de chez à fond ! ça fait peur au début, t’es intimidé, mais en fait, faut vraiment y aller »



A ce jour, le jeune homme s’entraîne beaucoup tout seul ou avec quelques collègues… Ils se rendent dans nos montagnes, creusent et façonnent des sauts et des pistes. Ils pensent même à immortaliser ces moments en prenant des photos ou en faisant des vidéos qui font au passage, la promotion de notre île.



« On fait des photos, on fait des vidéos et ça marche plutôt bien ! Ce qui est génial à Tahiti, ce sont les paysages… Sur toutes les photos que l’on fait, on a de super crêtes, on a l’île de Moorea parfois en arrière-plan et du coup, on reçoit beaucoup de contact de l’extérieur. C’est souvent les U.S, les Canadiens ou encore les Néo qui veulent venir à Tahiti.«



Cette année, le « vététiste » compte bien continuer sur sa lancée et se faire encore plus remarquer au niveau des compétitions internationales. Pour le moment, le vélo qu’il utilise sur les compétitions ne lui appartient pas… Il est donc à la recherche d’un éventuel sponsor qui pourrait lui fournir un bon vélo, avis donc aux professionnels du milieu.



Retrouvez les portraits de nos sportifs locaux sur www.sportstahiti.com.