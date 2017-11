Portrait – Teiva Veronique : « Je me suis rapproché de la voile traditionnelle »

Tu as des projets futurs ?



« Avec mon associé Benjamin Prioux, on compte ouvrir une école de pirogue à voile traditionnelle. Il s’occupera de l’aspect logistique, la construction et l’entretien des bateaux, et moi je me chargerai de la partie pédagogique. L’idée est aussi de pouvoir proposer des formations d’initiation à tout type de public - scolaires, enfants, adultes -, et de faire de la location. »



« On ciblerait même le secteur touristique en ouvrant des prestations aux paquebots et aux hôtels. Sur le long terme, pourquoi ne pas organiser des événements comme des régates, on en est encore au business plan, on se donne pour objectif d’ouvrir à la rentrée de septembre 2018. »



Quel regard portes-tu sur la voile en Polynésie ?



« Aujourd’hui, contrairement au paddle ou au kite surf, la voile qu’on connait est un sport que les polynésiens ne se sont pas encore approprié. Les gens qui le pratiquent sont majoritairement des métropolitains ou des gens de passage sur le territoire, il y a vraiment très peu de locaux. Dès petit, j’avais cette envie qu’un maximum de polynésiens navigue, je pense qu’en développant la pratique traditionnelle, je suis persuadé qu’on arrivera à créer plus de liens avec la voile sur le plan local."



"Depuis deux ans, je fais partie de deux conseils d’administration : Va’a Taie Tauturu - Holopuni - et celui de Fa’afaite, la grande pirogue à voile. On met en place les activités de Va’a Motu, pirogues traditionnelles typiques de Tahiti sur Faa’a avec la mairie et l’association Te Vaka. Je suis devenu acteur sur tout ce qui est voile traditionnelle, et fais en sorte à ce qu’un maximum de ces activités soit développé. »