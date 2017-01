Portes ouvertes au lycée hôtelier le 4 février

PUNAAUIA, le 27 janvier 2017. Le lycée hôtelier organise une journée portes ouvertes le samedi 4 février de 8 heures à 11h30. Les visiteurs pourront avoir des informations sur les formations post 3e (CAP et Bac Pro en cuisine / restaurant / services hôteliers, Bac Techno STHR) et post bac (Mise à niveau (MAN) préparatoire au BTS Hôtellerie restauration et BTS Hôtellerie restauration, BTS Tourisme, Mention Accueil et réception).



Cette matinée permettra aux familles et aux futurs élèves de découvrir le lycée et les formations proposées et d'échanger avec des professeurs et des élèves



La direction du lycée hôtelier annonce qu'elle mettra "l’accent sur l’Initiative en hôtellerie restauration, quelle qu’elle soit, qu’elle vise l’excellence (au travers des Concours, nombreux au LH2T), le séjour à l’étranger (2 voyages en Nouvelle Zélande sont en préparation et nécessitent l’implication hors temps scolaire de nos élèves) ou l’éco-développement (à travers nos actions éco-lycée qui ont déjà obtenu deux distinctions ces derniers mois)."



Le LH2T est le seul lycée hôtelier du Pacifique avec des infrastructures à la hauteur des enjeux économiques du secteur : ateliers de cuisine et salles de restaurant, hôtel, bar, auditorium, ateliers de boulangerie-pâtisserie et boutique…. Il s’étend sur 5 hectares avec 22 000m2 de bâtiments, pour 600 élèves et étudiants et une centaine de personnes y travaillant. Il est ainsi dans la moyenne haute des lycées hôteliers français en termes d’infrastructures et de formations.



L'établissement a affiché un taux de réussite de 90 % en juin dernier.