Pony Pony Run Run en concert au fenua

PAPEETE, le 26 avril 2017 - Le groupe français d'électro-dance et de pop-rock est actuellement en tournée dans toute la France pour présenter son nouvel album "Voyage voyage". Pony Pony Run Run se produira en concert à Moorea, Bora Bora, puis Tahiti.





Formé en 2005 par deux frères originaires d'Angers, Gaëtan et Amaël Réchin Lê Ky-Huong, respectivement chanteur/guitariste et bassiste, Pony Pony Run Run (PPRR) a été révélé au grand public dès la sortie de son premier album "You Need Pony Pony Run Run" (2009), porté notamment par le succès de l’hymne synth-pop "Hey You". Fort de ses nombreux concerts aux quatre coins du globe et de plusieurs récompenses (une Victoire de la musique, un NRJ Music Award et un MTV Award), son deuxième opus éponyme, réalisé en 2012, a encore séduit ses nombreux fans.



La formation est de retour sur le devant de la scène avec "Voyage voyage", dans les bacs depuis le 4 mars 2016. Influencé par les groupes britanniques des années 1980, mais avec une touche de disco à la française et de soft rock, PPRR nous offre ici des mélodies pop, majoritairement positives. Bien loin du hit eighties de Desireless, auquel on pense irrémédiablement, le titre fait référence aux nombreux voyages de Gaëtan (Groenland, Japon, Belize, Chine, Australie, Islande, Laos, Malaisie, Etats-Unis, Mexique) où il a composé en avion ou dans des hôtels, sur ordinateur ou sur carnet. Ce troisième album marque un nouveau départ dans la carrière de PPRR, qui n'a désormais qu'une seule envie : "remonter sur scène".