Plusieurs célébrités aux funérailles de l'icône du grunge Chris Cornell

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 26/05/2017 -Plusieurs célébrités ont assisté vendredi à Los Angeles aux funérailles de l'icône du grunge Chris Cornell, qui s'était pendu dans sa chambre d'hôtel la semaine dernière.



Les acteurs Brad Pitt et Josh Brolin, le chanteur Pharrell Williams et la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie, figuraient parmi les personnes venues assister à la mise en terre des cendres du chanteur américain.



Selon le site Billboard.com, les guitaristes Tom Morello et Brolin ont prononcé un éloge funèbre.



Chris Cornell, une des voix très reconnaissables de la scène grunge de Seattle, a été retrouvé pendu dans sa chambre d'hôtel à Detroit le 18 mai après un concert, qui était la dernière étape d'une tournée américaine de son groupe Soundgarden reformé en 2010.



Le médecin légiste a conclu à un suicide mais sa femme a affirmé que l'artiste de 52 ans était sans doute mort d'une overdose d'un anxiolytique.



Les fans du chanteur ont pu se recueillir sur sa tombe après la cérémonie, selon son avocat Kirk Pasich.



Sa veuve Vicky Karayiannis Cornell, qu'il avait rencontrée à Paris, lui a rendu un émouvant hommage cette semaine. "Tu étais le meilleur père, mari et gendre", a-t-elle écrit dans une lettre publiée par Billboard.com. "Tu nous a toujours montré ta patience, ton empathie et ton amour".



"Je suis désolée, mon tendre amour, de n'avoir pas vu ce qui t'es arrivé ce soir-là. Je suis désolée que tu aies été seul et je sais que ça ne vient pas de toi, mon doux Christopher. Tes enfants le savent aussi, et tu peux reposer en paix".



Outre sa femme depuis 13 ans, il laisse deux adolescents, une fille et un garçon, ainsi qu'un autre enfant d'un précédent mariage.



Chris Cornell, dont le registre très étendu de la voix masquait de difficiles combats contre la drogue et la dépression, fut un des pionniers du genre, inspiré par le nihilisme du punk et le heavy metal.



Sa mort clôt un chapitre du grunge de Seattle, après la mort par suicide du chanteur de Nirvana Kurt Cobain en 1994, et celle par overdose du chanteur de Stone Temple Pilots, Scott Weiland, en 2015.