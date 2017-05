Plus de la moitié des Polynésiens ne sont pas allés voter

PAPEETE, le 7 mai 2017. Entre l'abstention et les votes blancs et nuls, plus d'un Polynésien sur deux (56.02%) a refusé de choisir samedi entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, selon les résultats communiqués par le haut-commissariat de Polynésie. 53.11% des Polynésiens inscrits ne se sont pas déplacés pour aller voter pour ce second tour.



Le premier tour de l'élection présidentielle le 22 avril n'avait déjà pas mobilisé l'électorat en Polynésie française. Le scrutin s'était achevé avec un taux de participation historiquement bas de 38,94 %, 10 points inférieurs à celui de 2012 (49,35 %).



Samedi dernier, les Polynésiens ont été plus nombreux à se déplacer pour le second tour mais l'abstention (53.11%) reste supérieure à la participation (46.89%).



Ce taux d'abstention est fort puisqu'il était respectivement de 41.06, 25.33 et 44.52 en 2012, 2007 et 2002.