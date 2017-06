Plus de 686 étrangers attendus à Tahiti

Un dispositif inédit

Accueil à l’aéroport (arrivée et départ)

Welcome Bag (produits dérivés pratiques)

Bus (navettes quotidiennes entre les sites officiels)

Hébergement (cité scolaire, centre de séjour (IJSPF), pensions de famille, hôtels)

Restauration (3 repas par jour)

Mise à disposition de Va’a (entraînements et compétitions)

Chiffres clés

Le programme Hospitalité qui porte sur l’organisation par le COL du séjour des étrangers attendus pour les compétions de Va’a inclus les prestations suivantes :C’est une première pour un évènement sportif organisé par la FIV puisque depuis 1984 jamais un tel dispositif n’avait été mis en place.Sur les 663 athlètes inscrits et 27 accompagnateurs 324 ont opté pour un séjour en toute tranquillité et à prix compétitifs en s’inscrivant au programme hospitalité du COL. Afin de les loger, 8 sites d’hébergements ont été aménagés pour leur garantir confort et tranquillité. … bus ont été réquisitionnés et … repas seront distribués. Enfin plus de 70 personnes (personnel du COL, agent du pays, prestataire, volontaire) ont été mobilisées pour veiller au bon déroulement du dispositif hospitalité.