Plus de 4000 plants de cannabis retrouvés par les gendarmes

PAPEETE, le 24 octobre 2017 - Depuis le 10 octobre, les militaires de la compagnie des Îles du Vent effectuent des opérations de lutte contre les stupéfiants.



Les investigations ont permis la découverte de 4 296 plants de cannabis au domicile de 20 individus demeurant les communes de Papara, Tiarei, Taiarapu-Est et Taiarapu Ouest.



Les plants de « paka » étaient cultivés en extérieur sur les parcelles de terre et à l’intérieur de serres aménagées. Du cannabis conditionné sous forme de « stick » et du matériel destiné à la culture illicite sont également saisis.



Les propriétaires des cultures illicites, âgés entre 33 et 51 ans, ont été interpellés et entendus. Ils feront l’objet de convocation judiciaire. Les produits stupéfiants ont été détruits sur instruction du Parquet de Papeete.

