Plus de 200 kilos de drogue saisie près de Faaite, deux hommes interpellés

FAAITE, le 1er avril 2017 - Comme l'a révélé Polynésie Première ce matin, deux hommes ont été interpellés à leur descente du Cobia 3, à Papeete. Ils venaient de Faaite, où, en fin de semaine, leur bateau a pris feu, échoué sur le récif. Le voilier avait à son bord plus de 200 kilos de cocaïne.



En fin de semaine, a été le théâtre d'un événement peu commun, comme nous l'a expliqué le maire de Anaa, Calixte Yip, qui était en déplacement sur l'île cette semaine.



Mercredi, vers 8 heures du matin, Calixte Yip s'apprête à repartir sur Anaa quand le téléphone sonne. Au bout du fil, deux habitants de Faaite partis faire du coprah. Ils font part au maire de leurs inquiétudes : alors qu'ils travaillaient, ils ont vu une épaisse fumée noire sortie d'un bateau échoué sur le récif. "Ils m'ont dit que c'était un bateau rouge, qu'il y avait beaucoup de fumée et de feu. Je me suis précipité à la mairie pour préparer un bateau avec les premiers secours et y aller… Le temps de faire ça, nous avons perdu presque deux heures" , raconte le tavana.



C'est alors qu'il reçoit un deuxième coup de fil d'autres habitants. Ces derniers étaient plus près de la scène. "Mes administrés m'ont expliqué qu'ils avaient entendu deux ou trois explosions. Quand ils sont allés dehors pour voir ce qu'il se passait, ils ont vu le voilier prendre feu. Je leur ai dit d'aller aider les gens du bateau s'ils le pouvaient, c'est ce qu'ils ont fait."



Le maire et son équipe parviennent à prendre la mer et se rapprocher de l'endroit où se trouve le voilier. Au fur et à mesure de leur avancée dans la mer, la fumée devient plus épaisse et l'air, difficilement respirable. "Quand nous étions proches, nous avons vu les personnes qui m'avaient appelé plus tôt avec deux hommes à bord. Ils les ramenaient à terre pour leur porter secours. De notre côté, nous nous sommes rapprochés du bateau en feu pour voir ce qu'il se passait et ramasser les débris pour éviter qu'ils ne se dispersent trop dans la mer...."



Deux heures plus tard, à cause de la marée montante, l'équipe de Calixte Yip décide de retourner sur la terre ferme. Les deux hommes, qui sont espagnols et qui parlent anglais, sont envoyés à l'infirmerie.