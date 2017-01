Pluies et vents forts, la vigilance orange est maintenue sur la Société et les Australes

FAAA, le 18/01/2017 - L'épisode pluvial et venteux qui sévit actuellement sur la Société et les Australes du Nord devrait s'accroitre pour ces prochains jours, c'est en tous les cas ce que prévoit Météo France. Un mauvais temps dû à un minimum dépressionnaire qui évolue actuellement à proximité des Cook du Sud. La plus grande prudence est également recommandée auprès des côtes.



Les fortes pluies accompagnées de vents forts, les interrogations sur l'approche d'un éventuel événement naturel sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Il s'agit en effet d'un minimum dépressionnaire qui évolue " à proximité Est des Cook du Sud ", note Météo France. " Une anomalie atmosphérique " écrivait Infos Cyclones, hier sur sa page facebook. " Identifiée 98P, celle-ci devrait se rapprocher des îles de la Société et par la même occasion risquer de provoquer de fortes précipitations sur les îles concernées. "



Depuis hier, les archipels de la Société et des Australes du Nord sont en vigilance orange pour des pluies torrentielles et des vents forts. Une vigilance qui est encore maintenue aujourd'hui.



PRÉVISIONS POUR LES ÎLES SOUS LE VENT



Les Îles Sous Le Vent seraient plutôt concernées par des vents forts. Les rafales pourraient même " dépasser les 100 voire 110 kilomètres/heure". Cependant, "un léger affaiblissement des rafales est attendu pour jeudi sur les Îles Sous Le Vent ", informe Météo France.



PRÉVISIONS POUR LES ÎLES DU VENT



Cependant, sur l'archipel de la Société, les fortes pluies seront encore présentes ces prochains jours. " Les cumuls de pluies dépasseront localement les seuils de vigilance orange, notamment sur les côtes Nord et Ouest et le relief de Tahiti et Moorea ", indique Météo France.



Les vents seront également forts avec " des rafales pouvant atteindre localement 80 voire 100 kilomètres/heure sous grains. "



Prudence aussi sur les côtes. La station de Faaa informe que les creux pourraient atteindre 3 à 4 mètres.



PRÉVISIONS POUR LES AUSTRALES



Des vents forts touchent actuellement le Nord des Australes. " À l'approche du minimum dépressionnaire, le temps se dégrade mercredi après-midi entre Rimatara et Rurutu. Le vent moyen de Nord-Est à Nord atteint de 50 à 60 kilomètres/heures. Les rafales, de l'ordre de 90/100 kilomètres/heure en journée peuvent atteindre les 110 kilomètres/heure en soirée ", informe Météo France.



De fortes pluies sont également attendues sur cette partie de l'archipel. " Les rafales faiblissent jeudi sur Rurutu et Rimatara mais gagent Tubuai et Raivavae. "



La mer est forte avec des creux pouvant atteindre les 4 mètres.



Face à ces intempéries, la plus grande prudence est donc recommandée.