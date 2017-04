Pluies et orages : la Société et les Marquises en vigilance jaune

Le temps se dégrade sur le Nord de l'archipel à partir de cette fin de nuit, d'abord du côté de Tubuai et Rurutu, puis sur l'ensemble des îles du Nord samedi en cours de matinée. Au programme, ciel très nuageux à couvert, averses, et quelques grains orageux. Ce temps maussade se maintient dimanche. Rapa restera épargnée.

Vent modéré de secteur Est. Il pourra avoir une composante Nord-Est vers Tubuai et Raivavae, et une composante Sud-Est vers Rimatara et Rurutu. Pointes à 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée avec une houle longue de Sud Sud-Ouest de 2 mètres samedi, puis 1 mètre/1 mètre 50 dimanche.