Plage de Tema'e : déjà 6000 signataires à la pétition

Depuis que la presse relaye largement leur combat, les bénévoles de l’AHTM ont étendu leurs relais sur l’île sœur : " Nous avons déposé des formulaires de la pétition chez nos partenaires que sont pour l’instant Moz café snack, Caraméline fooding, french pastries & ice cream, Lollipop Ice cream, Açai Bowl Moorea, LadyBird café au quai des ferries, Vaiare Pizza et la station Total de Tema’e. D’autres points de relais sont prévus sur Moorea et sur Tahiti ".



Le but de la manœuvre, comme nous le rappelle Alain Bonno, serait d’obtenir une seconde plage aménagée dans cet espace qu’est la cocoteraie de la propriété Enany. L'espace foncier représente, aujourd’hui, près d’un quart du domaine dont la vente pour 4,4 milliards de Fcfp a été confiée à l'agence immobilière Sotheby’s. A ce jour, seule la plage de la Mareto et ses 380 mètres de littoral, au Nord de l’île entre les baies de Cook (Paopao) et d’Opunohu, offre un espace public sous la cocoteraie, avec douches, mobilier public et parking goudronné. L’espace de la Cocoteraie pourrait aussi être utilisé pour des projets culturels et des manifestations sportives. Rappelons que les réseaux publics, notamment celui de l'eau, sont installés sous ce terrain privé.



Comme l’explique Alain Bonno : " Nous souhaitons par cette démarche transmettre un message fort aux responsables politiques de Polynésie Française afin qu'ils usent de leurs prérogatives de puissance publique pour que les résidents et non-résidents de Polynésie Française disposent d'un second espace public aménagé à Moorea ". Il faut également garder à l'esprit que Moorea a perdu près de 30 kilomètres de plages, notamment du fait de remblais réalisés sur son littoral. Comme cela a déjà été évoqué, l’une des solutions juridiques envisageables serait de procéder à une expropriation.