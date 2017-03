Place au "Village tahitien" à Outumaoro

PUNAAUIA, le 8 mars 2017. Un comité de pilotage est créé pour mettre en place le "Vilage tahitien". C'est le nom désormais donné par le gouvernement au projet qui verra le jour à Outumaoro.



Le conseil des ministres a validé la création d’un comité de pilotage « Village touristique de Tahiti ». Ce comité de pilotage a pour objectif de piloter la mise en œuvre des premiers travaux d’aménagement et viabilisation du site touristique de Outumaoro à Punaauia, renommé « Le Village Tahitien – The Tahitian Village ». Cette instance se réunira, selon une fréquence soutenue, afin de permettre au gouvernement d’avoir une visibilité précise de l’avancement des travaux et de réaliser les arbitrages nécessaires à la bonne conduite du projet.



Ce comité sera piloté par le président de la Polynésie française et animé par le vice-président de la Polynésie française. Il sera composé des ministères concernés par le développement de ce projet (foncier, tourisme, équipement et environnement). Une présentation du nouveau plan d’action de ce projet touristique fera l’objet d’une communication à l’issue de la tenue du premier comité de pilotage dans les prochains jours.



Suite à la déclaration sans suite dans le cadre de l’AMI (Appel à manifestation d’intérêt) du projet « Tahiti Mahana Beach », le Gouvernement a missionné la CDC pour développer une nouvelle réflexion stratégique dans la gouvernance et le management de ce projet.



Une présentation de cette étude a été réalisée à Paris le 5 octobre dernier à la CDC, en présence d’une délégation gouvernementale, conduite par le Président et le Vice-président.

Une mission complémentaire a été demandée à la CDC afin d’approfondir ses premières analyses qui s’intégrerait dans la convention cadre en cours de négociation entre le Polynésie française et la CDC.