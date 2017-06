Place au « Music Festiva’al »

La fête de la musique se prolonge du 22 au 30 juin avec le Music Festiva’al. A l’occasion des 1ers Championnats du Monde de Va’a Marathon et de la 30 ème édition du Te Aito, deux passions seront associées : le Va’a et la musique. Ainsi, chaque remise de prix, sera accompagnée d’un concert livede17H à 20H.



Il s’agit ici pour les organisateurs de promouvoir les nouveaux talents et groupes polynésiens. La Fan Zone de Aorai Tinihau accueilleras les groupes suivants : Torea, To’aura, Eto, Tiheni & Teiho, Toanui Sound, Pepena, Maro Ura, Vevo, Pehe. L’ensemble des concerts seront gratuits et ouverts à tous !