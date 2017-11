Pitomania l'expo qui présente Pito Ma, sa bande, son histoire et son milieu

PAPEETE, le 24 novembre 2017 - Gotz le père de Pito Ma et de sa bande propose une exposition originale. Présentée comme "fun et locale", elle sera interactive et animée. Les visiteurs pourront rencontrer l'auteur/illustrateur, mieux comprendre son travail et les étapes qui donnent vie à ses personnages.



" C'est la première fois qu'on propose quelque chose comme ça ", annonce Gotz à propos de l'exposition Pitomania qui va s'ouvrir à la Maison de la culture ce mardi. " Il y a la bande-dessinée avec ses personnages mais il y aussi des timbres, des goodies… je voulais montrer tout ce qui tourne autour de Pito Ma. "



Un 12ème album en couleur



Pito Ma est un jeune tahitien dont les aventures sont contées et crayonnées par Gotz. Elles paraissent depuis 2004 au Vent des îles. Depuis onze albums en noir et blanc sont sortis. "Je suis en train de préparer le douzième qui devrait sortir d'ici une année en couleur ", annonce Gotz. Une révolution !



Le jeune tahitien vit aux côtés de son copain Pua, de bob le "rastalynésien", de Lee Fou "le Chinois de Tahiti" et de Georges dit "Rimap", le métropolitain resté à Tahiti après son service militaire. La bande s'enrichit au fil du temps de nouveaux personnages, des personnages secondaires qui apparaissent, disparaissent, prennent pour certain un rôle plus important de prévu. Tous évoluent, ils grandissent. " Visuellement notamment, ils ne sont plus les mêmes. "



Point d'étape



Aujourd'hui Pito Ma ce n'est pas seulement le jeune tahitien de la bande-dessinée, c'est un monde. Un monde toujours plus riche "qui a fini par me dépasser. Toute cette petite troupe m'échappe un peu, elle vit une vie indépendante " avoue Gotz. L'exposition, comme un point d'étape, va permettre à Gotz et à ses fans de de reprendre un peu la main sur la troupe et ses aventures.



Cette exposition va présenter des planches originales, des goodies, des timbres… Les visiteurs pourront lire les bandes-dessinées dans un salon de lecture dédié, confortable et fourni (les onze tomes seront disponibles ainsi que des planches originales). Ils pourront découvrir l'étendue de l'univers Pito Ma. Ils pourront aussi découvrir l'auteur qui va "tâcher d'être présent tous les jour s" ainsi que son travail. " Avant d'arriver à la planche finale il y a tout un processus créatif qui prend du temps et qui se fait par étape. Je fais parfois un, deux, trois, quatre dessins avant d'être satisfait ."



"Partager les ficelles du métier"



Gotz souhaite partager les ficelles de son métier. Des ateliers sont d'ailleurs prévus pour passer de la théorie à la pratique. Elles varieront en fonction de l'âge des intéressés (dessin, coloriage). "Je pense que pour enrichir l'univers de Pito ma rien ne vaut l'échange et le partage. Cet univers n'a pas de limite", indique celui qui envisage même une pièce de théâtre. Mais il a besoin de se nourrir. "Pour cela, je n'ai pas peur d'ouvrir mon art ". Il a d'ailleurs collaboré avec des scénaristes sur trois albums.