Pirae : une randonnée pour re-découvrir le sentier du Belvédère

PIRAE, le 25/04/2017 - Dans le cadre du programme "Pirae, Ville du sport" mené par la commune en partenariat avec les associations sportives de Pirae, la fin avril sera placée sous le signe de la forme physique en pratiquant de la marche. L’Association Pirae Boxe propose une randonnée pédestre gratuite sur les hauteurs de Hamuta pour découvrir ou re-découvrir le sentier du Belvédère, ce samedi.



Le rendez-vous est fixé à ce samedi, avec un départ dans les jardins de la mairie à 06h30.



Trois étapes, trois parcours pour permettre à tous de pratiquer de la marche dans un cadre jovial, juste pour le plaisir de bouger. Que vous soyez un grand sportif ou avide d’une activité sportive dans un cadre naturel comme la montagne, cette randonnée peut vous intéresser, en plus c’est gratuit et ouvert à tous.



La première étape se fera sur 1,3 km environ (des jardins de la mairie à l’embranchement route du Belvédère (résidence 4 vents).



La deuxième étape représentera 4 km environ (des jardins de la mairie au champ agriculture BIO, route du Belvédère)



Et la troisième étape sur 6km environ (des jardins de la mairie au restaurant Le Belvédère).