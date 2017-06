Pirae se prépare pour les championnats du monde de va'a

PIRAE, le 21/06/2017 - Les premiers championnats du monde de va’a marathon se dérouleront du 27 au 30 juin à Pirae. Si l’essentiel de l’évènement se tiendra dans la baie du Taaone sur le plan sportif, le patrimoine culturel de la Polynésie française n'a pas été oublié. Plusieurs manifestations culturelles seront donc prévues lors de la cérémonie d’ouverture qui se déroulera le dimanche 25 juin à partir de 15 heures dans les jardins de l’hôtel de ville.



Outre sa contribution financière au travers du Comité Organisateur Local - qui se traduit notamment par un partenariat Pays, Fédération Tahitienne de Va’a et Ville de Pirae - la commune souhaite marquer l’esprit des délégations étrangères du mana de la Polynésie française.



C’est à ce titre qu’elle mettra en scène un accueil traditionnel des équipages à cette première édition des championnats du monde de va’a – marathon lors de la cérémonie d’ouverture officielle, prévue en fin d’après-midi ce dimanche.



Toute la population est invitée à prendre part à cette cérémonie d’accueil culturelle dans les jardins de la mairie.



Les délégations seront ainsi présentées officiellement à la population avec un défilé sur scène avant de procéder à la cérémonie d’offrande, conduite par Sunny Walker, gardien du marae Tupuhaea dans la vallée de Hamuta.



Pour accueillir ses invités, la commune de Pirae propose de vivre l’expérience et les émotions d’un spectacle de chants et danses traditionnelles, digne des grands noms du Heiva i Tahiti.



Le pupu himene Tamari’i Pirae conduit par Jean Marc Zinguerlet, un jeune passionné présentera un tarava raromata’i, chant traditionnel qui fera l’éloge de la commune en relatant la toponymie de son territoire et la richesse du patrimoine historique de la commune avec la plus haute montagne – Aorai - et la pointe Arahiri à cheval sur Pirae et Arue. La troupe Hei Tahiti de Tiare Trompette présentera un spectacle sur la légende de Tautiti vahine, l’héroïne de Taaone connue pour son agilité et sa beauté sur sa planche de surf.



Une ambiance populaire et plus contemporaine sera également proposée au public avec un concert animé par Manavib’s et la flash mob des quartiers.



Retrouvez également le stand Culture de la ville de Pirae sur la fan zone interactive installée à Aorai Tini Hau du 22 au 30 juin avec diverses animations : un mini village des artisans de Pirae, une exposition mettant en valeur le patrimoine culturel de Pirae ou encore une sortie au rainbow Park (visite de la ferme et activité accrobranches - Payantes)



Le vendredi 30 juin 2017 à partir de midi, découverte des saveurs de la gastronomie polynésienne avec un grand ahima’a.



Renseignements sur place au stand de la ville de Pirae ou sur Facebook : Ville de Pirae – Page de l’évènement.