Pirae : projection de Moana en tahitien ce jeudi soir

PIRAE, le 11/07/2017 - Sous l’impulsion du Maire et de son Conseil municipal avec le partenariat de l’Association Te Pu Atitia et les Studios Disney, une soirée cinéma gratuite et ouverte à tous est organisée ce jeudi à partir de 18 heures dans les jardins de la mairie de Pirae.



Pour permettre aux familles de Pirae de profiter d’un moment détente en famille en ce début des vacances, le maire de Pirae, Edouard Fritch, a pris l’initiative de mettre en place une projection sur grand écran du dernier trésor des studios Disney, Moana dans sa version inédite en tahitien.



La municipalité prévoie un ramassage dans les quartiers à partir de 17h00 avec des arrêts prévus.



Les deux grands bus communaux sillonneront les quartiers pour effectuer le transport aller et retour après la projection, ne pas hésiter à lui faire signe pour embarquer.



Les stops prévus pour le ramassage des quartiers :



· Quartier Nahoata : arrêt panneau STOP embranchement Aute/Nahoata



· Quartiers Tenaho, Temauri, Michelli, Hipodrome Tuterai Tane, Teauna, Maere… : arrêt Parking école normale



· Pour la zone Gadiot : arrêt Paroisse protestante THABOR



· Princesse Heiata : arrêt parking



· Quartier Lagarde : arrêt bus du quartier



· Quartier Afarerii : arrêt devant l’ex bâtiment de la SAGEP



· Quartier TAAONE : arrêt bus lycée côté snack



· Quartier Fautaua : arrêt de bus de l’école Fautaua val



· Quartier Timiona : arrêt à l’entrée du quartier



· Quartier Pirae uta : arrêt bus Pirae uta (incluant Rafea)



· Quartier Bernière : arrêt Pépinière à côté restaurant Jeanine



Apportez vos pe’ue (pas de chaises mises en place) et vos popcorns et mettez-vous à l’aise, c’est votre rendez-vous familial à Pirae du mois de juillet ! Soirée sans alcool.



Sur place, vous aurez également des buvettes qui proposeront de quoi faire une pause snack durant la projection.



Plus d’infos auprès du bureau de l’Animation – Tél. 40 50 83 34