Pirae lance la 2ème édition de "Je débarrasse mon quartier"

PIRAE, le 16/11/2017 - Cette opération consiste à mobiliser les quartiers prioritaires de Pirae pour un grand nettoyage de leur secteur en se débarrassant de leurs encombrants. Ce jeudi matin, le ramassage a été effectué dans le quartier de Hamuta. La semaine prochaine, direction Fautaua Val et ses environs. Cette opération durera jusqu'au 7 décembre, une fois par semaine.



Cette 2ème édition a démarré le 2 novembre, dans les quartiers Temauri, Tenaho, Oura et Michelli. Puis à Nahoata, Tuterai Tane, Maere et Teauna, la semaine dernière.



Ce jeudi matin, c'était au tour des quartiers de la vallée de Hamuta à être débarrassés de leurs encombrants.



Pour cette opération " Je débarrasse mon quartier ", le principe consiste à mobiliser les quartiers prioritaires de Pirae pour un grand nettoyage de leur secteurs en se débarrassant de leurs encombrants. Et dans le cadre de la saison des pluies, cette initiative permet aussi aux habitants de quartiers de se débarrasser d’objets inutiles pouvant encombrer les foyers, les rues de la ville et engendrer des risques sanitaires.



Outre les véhicules qui sillonnent les quartiers, des bennes sont également installées, dans chaque quartier.



Hier, les équipes municipales soutenues par le mouvement citoyen " Eco Warrior " - avec une quinzaine de jeunes engagés dans la protection de l’environnement - ont débarrassé et nettoyé les quartiers de la vallée de Hamuta. Côté véhicules, ils avaient à leur disposition, deux bennes d’encombrants III (ferrailles, plastiques…) de 30 m3 chacune, une benne d’encombrants II (bois) de 30 m3 et de deux camions grappins de 16 m3.



La semaine prochaine, direction les secteurs de Fautaua Val, Tapo Tapo, Taporo, Chalets de Pater et Rue Paul Bernière.



Le coût total de cette opération est fixé à 1,5 million de francs, financé par la municipalité et le contrat de ville.



L'an dernier, " ce grand nettoyage dans les foyers aura permis d’évacuer 18 tonnes de déchets encombrants de type II (mobiliers et objets en bois ou en sacs poubelles en vrac) et de type III (déchets inertes en ferraille, plastique ou verre) ", indique la commune.



Qu'en sera-t-il cette année ? Réponse le 7 décembre prochain.