Pirae : Un rôdeur soupçonné de viols et agressions sexuelles sur des adolescents

PAPEETE, le 21 avril 2017 - Le suspect, un cuisinier âgé de 40 ans, a été mis en examen par un juge d'instruction et placé en détention provisoire ce vendredi. Cinq jeunes victimes ont d'ores et déjà déposé plainte. L'enquête se poursuit.



Les faits se seraient produits sur les premiers mois de l'année 2017, mais ce n'est qu'il y a quelques jours que le suspect a été appréhendé par les forces de police, après qu'un établissement scolaire de Pirae se soit plaint de la présence d'un rôdeur qui approchait les jeunes à la sortie des cours.



Placé en garde à vue pendant 48 heures, le quadragénaire a été déféré au parquet de Papeete ce vendredi matin et mis en examen pour viol, agression sexuelle et proxénétisme aggravé par un juge d'instruction. Cinq victimes, des adolescents filles et garçons, ont pour l'instant déposé plainte pour dénoncer les faits.



Le suspect leur aurait, dans certain cas, suggéré de vendre leur corps sur fond de consommation d'ice et de paka. Le quadragénaire, qui se prostituerait lui-même à l'occasion, les auraient introduits dans ce milieu. Il a déjà été condamné par le passé pour des faits similaires à plusieurs années d'emprisonnement. Il a été placé en détention provisoire après avoir admis, a minima, des attouchements. L'enquête se poursuit.