Pippa Middleton en voyage de noces à Tetiaroa

PAPEETE, le 22 mai 2017. Pippa Middleton, qui avait fait sensation au mariage de sa sœur Kate avec le prince William en 2011, sera à partir de ce lundi à Tetiaroa pour son voyage de noces. La jeune femme s'est mariée samedi en Angleterre.





Elle avait fait tourner les têtes dans une robe signée Alexander McQueen au mariage royal de sa sœur suivi à la télévision par près de 2 milliards de personnes en 2011. Ce week-end, c'est son mariage avec James Matthews, un riche gestionnaire de fonds d'investissement, ancien pilote de course professionnel et héritier du titre écossais de Laird of Glen Affric, qui a été célébrée.



Les jeunes mariés ont décidé de fêter cet heureux événement en Polynésie. Selon nos informations, ils arriveront ce lundi sur l'atoll de Marlon Brando et devraient y rester une semaine.