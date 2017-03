Pérou : des sauveteurs repêchent les sinistrés dans les rues inondées

Lima, Pérou | AFP | lundi 27/03/2017 - Bouée en bandoulière, des nageurs sauveteurs ont plongé lundi pour secourir les habitants dans les rues inondées de Piura, au Pérou où s'abattent des pluies diluviennes qui ont fait 90 morts depuis janvier.

Environ 120.000 Péruviens ont tout perdu et quelque 742.000 autres ont subi des pertes matérielles en raison de ces fortes pluies qui s'abattent principalement sur le nord du pays, estime le gouvernement.

Le réchauffement des eaux de l'Océan pacifique alimente le phénomène météorologique El Niño, déclenchant de fortes pluies, des crues des rivières et des glissements de terrains.

Après une quinzaine d'heures de pluies en continue, la rivière Piura est sortie de son lit, inondant la ville éponyme, située à un millier de kilomètres au nord de Lima. L'eau recouvrait une bonne partie de la ville, arrivant parfois au 1er étage des maisons.

Sur les images diffusées par la chaîne péruvienne Canal N et l'Agence d'information Piura, un groupe de secouristes de la police nagent dans l'eau marronâtre, équipés de leur tenue : casquette et maillot de bain rouge, haut moulant jaune vif et bouée orange.

Ils ont sauvé plusieurs habitants de Piura qui risquaient de se noyer.

"Nous demandons aux autorités de nous envoyer de l'aide. La rivière Piura est sortie de son lit, on est cerné par les eaux, on n'a pas de possibilité de s'échapper, nous attendons les secours aériens pour évacuer la population restante", a déclaré un représentant du gouvernement local, Oscar Huidobro Castillo.

Les pluies qui ont frappé ce pays ces dernières semaines sont similaires à celles qu'avaient connues le Pérou au cours du dramatique El Niño de 1998, lors duquel 500 personnes avaient trouvé la mort.

Le pire phénomène El Niño au Pérou a été celui de l'hiver 1982-1983, pendant lequel 9.000 personnes avaient péri, victimes notamment des épidémies, avec une chute de 11,6% du PIB.