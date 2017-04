Pérou : 29 tortues des Galapagos saisies à des trafiquants

Lima, Pérou | AFP | mercredi 19/04/2017 - Vingt-neuf tortues des Galapagos, une espèce menacée, ont été récupérées dans le nord du Pérou alors que des trafiquants s'apprêtaient à les expédier vers l'Europe, a annoncé mercredi le Service national des forêts (Serfor).



Les tortues, originaires de cet archipel au large de l'Equateur et "entourées de ruban adhésif, ont été retrouvées dans une caisse dans les soutes d'un bus qui circulait sur l'autoroute Piura y Sullana", a précisé le Serfor dans un communiqué.

Deux des 29 tortues saisies n'ont pas survécu aux mauvais traitements et au stress.

Le Serfor a indiqué travailler, avec la police, à l'identification d'un réseau international de trafic d'espèces animales, qui traverserait le Pérou pour ensuite viser le marché noir européen.

Les tortues des Galapagos, considérées comme l'espèce de tortue la plus grande au monde, peuvent vivre plus de cent ans mais elles sont considérées en danger d'extinction. Les spécialistes estiment que seul l'archipel équatorien leur offre un refuge.

Le Serfor a contacté les autorités équatoriennes pour organiser le rapatriement aux Galapagos des 27 survivantes.