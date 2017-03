Périple en Australie : des moments "magiques" mais aussi "durs"

"Après cinq jours dans le bush, seule, j'ai dû rejoindre la petite ville de Denmark pour faire un coucou à mes amis pharmaciens et acheter de quoi soigner mes 12 ampoules qui ne me permettaient plus que de marcher en savate ! Et là ! Quel bonheur ! À chaque coin de rue, les gens me voyant avec mon gros sac m'ont proposé leur aide et ont toujours pris le temps de s'arrêter cinq minutes pour discuter"

"Au début de cette aventure, que ce soit avec l'environnement nouveau, les sons effrayants la nuit, mon sac à dos, mes mille et une pensées, mes chaussures, mon corps, mes petits muscles, etc... l'harmonie et la balance n'étaient définitivement pas là",

Puis les jours sont passés, et petit à petit, l'aspect physique, mon corps, mon sac à dos... ont fini par apprendre à se connaître, à se comprendre, se respecter, s'aimer, et à avancer ensemble, en harmonie. Ma tête et mon cœur avaient quant à eux plus de mal à se comprendre et à apprendre à avancer ensemble. (…) Pendant ces trois semaines, j'ai vécu des moments incroyables, magiques et parfois aussi très durs. Par contre, à aucun instant je n'avais imaginé que de prendre la décision de dire ´stop', allait aussi être l'un d'entre eux."

"était-ce réellement cette ville la destination finale, ou ce que j'allais trouver, vivre et partager tout au long du chemin ? Alors maintenant, je peux répondre que la destination finale importe peu, le nombre de kilomètres non plus, simplement car je suis heureuse de vous dire que je me sens bien."

"Un exemple simple. J'ai les cheveux longs. Toute ma vie, j'ai utilisé des dizaines et des dizaines de bouteilles de shampoing. Après en avoir ramassé en quantité, j'ai fait un tour sur Internet et en deux secondes et trouvais une recette naturelle et pas cher pour créer mon propre shampoing."