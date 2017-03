Penurie d'oeufs en Polynésie française

PAPEETE, le 10 mars 2017 - A l'heure actuelle, certaines surfaces sont à la peine. Elles n'ont plus d'oeufs à proposer à leurs clients.



En cause, selon une affichette dans un des rayons de Carrefour Arue, "une pénurie d'oeufs qui touche la Polynésie française". Dans le magasin, quelques boîtes sont entreposées en rayon. Un endroit où d'habitude il y a plusieurs dizaines de plaquettes et boîtes d'oeufs.



Même observation du côté de Hyper U à Pirae et de Carrefour Faa'a. Les magasin n'ont pas été livrés par leurs fournisseurs.