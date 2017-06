Pêche sous marine - Sélectives Océania : Teva Montagnon et Tepou Nehemia prennent la tête

Samedi 10 juin entre le motu Nono et le Toa Matie



5h30 de pêche ont été prévus pour cette première manche et au top de départ, les équipes se sont réparties équitablement sur les deux flancs de la zone tant à l’intérieur des hauts fonds qu’à l’extérieur. Cette zone est réputée difficile et les équipes savaient bien que la barre des 10 prises allait être difficile à passer. Et il en a bien été ainsi puisque seules 3 équipes ont pu passer cette barre. Le duo de Tefana, Maui TAEA et Manutahi CHOUNE, a été le meilleur lors de cette première manche.



Concentrant leur pêche sur les hauts fonds au large du motu, ils ont réalisé une très belle pêche en sortant 16 prises valables dont 1 bonifiée. Teva MONTAGNON et Tepou NEHEMIA ont eux aussi sorti 16 prises dont 1 bonifiée mais leur pêche a été moins lourde. Ces derniers ont exploité les hauts fonds proches du motu. Le podium des experts est complété par Dell LAMARTINIERE et Rahiti BUCHIN. Partis en direction de Pueu, ils n’ont pas réussi à faire plus de 10 prises.



Chez les novices, ce sont les nouveaux venus Jonathan FIGURI et Eric DUPIEUX du club Marara qui ont pris la première place devant leur président Maheanuu PIHATARIOE et Alain TAPI. Jonathan et Eric sont descendus en direction de Pueu par l’intérieur et ils ont pu sortir 5 prises. Les nouveaux compétiteurs des black fins, Teavanui BARRIER et Mickael NEDELLEC complètent le podium avec 2 prises.