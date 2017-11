Pêche sous-marine - Océania 2018 : La sélection est constituée

La première équipe sélectionnée est composée de Teva Montagnon et Tepou Nehemia, la deuxième est composée de Del Lamartinière et Rahiti Buchin, elles défendront le titre de champion Océania acquis à Guam en avril dernier.



Ces 5e et 6e sélectives ont été marquées par les bons résultats de nouvelles fines flèches de Tahiti et des îles ainsi que par la présence à la pesée de dimanche du champion du monde, Jean Tapu.



Une montée en puissance des îles et des jeunes



Le dernier championnat de Polynésie, qui s’était déroulé à Bora bora, avait mis en exergue les qualités certaines des pêcheurs du club Black Fins de Raiatea qui avaient raflé les deux titres (experts et novices). Michel Williams et Taumata Tixier, les champions experts 2017, ont encore prouvé toute leur qualité dimanche en gagnant la manche sur la zone de Faa’a entre le phare et la passe de Papeete.



Les pêcheurs de Bora bora, Johan Watanabe et Virira Tehaamana, ont également fait fort durant ces deux journées en présentant de très belles pêches (prises bonifiées, gros perroquets). Les stars du week end auront été, sans aucun doute, Rowan Taurei (20 ans) et Vehia Teriipaia (18 ans), qui ont sorti des prises exceptionnelles malgré leur jeune âge ; « Ume tārei » valable, prises bonifiées, « paraha pē’ue » et plus grosse prise du week end avec un « tāti’a » de plus de 10 kilos.