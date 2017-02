Pays-Bas: le roi convie pour ses 50 ans ceux nés le même jour que lui

Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander, qui fête ses 50 ans le 27 avril, a décidé d'inviter à cette occasion dans son palais d'Amsterdam 150 personnes ayant la même date d'anniversaire que lui, a annoncé lundi le palais royal.

Un site internet dédié a été mis en place (www.WA50.nl), où les candidats potentiels pourront s'inscrire avant d'être tirés au sort le 3 mars. Pour pouvoir participer, il faut donc être né un 27 avril, mais aussi être résident aux Pays-Bas, avoir plus de vingt ans et fêter un anniversaire divisible par cinq, a précisé le palais dans son communiqué.

Les heureux élus seront conviés par le roi et son épouse, la reine Maxima, à un dîner le 28 avril, à l'issue duquel le palais sera ouvert au public durant 50 heures.

Le 27 avril est un jour férié aux Pays-Bas pour célébrer l'anniversaire du souverain, et à cette occasion des centaines de milliers de Néerlandais s'habillent en orange et participent à des festivités.