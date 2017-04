Patrick Capolsini, nouveau président de l’UPF

PUNAAUIA, le 13 avril 2017. Patrick Capolsini a été élu président de l'UPF ce jeudi pour un mandat de quatre ans. Seul candidat à la fonction de Président, il recueille 28 voix sur les 29 votants présents et représentés lors de cette séance du conseil d'administration.



Né en 1964 à Cannes (Alpes Maritimes), Patrick Capolsini suit un cursus scientifique à l’université de Nice Sophia-Antipolis, parcours qui le conduit à l’obtention d’un Master (DEA à l’époque) de Mathématiques et Informatique. Il effectue sa thèse dans le domaine du calcul symbolique à l’interface des mathématiques et de l’informatique dans un laboratoire de l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) avant de poursuivre sa formation par un séjour postdoctoral à l’Institut fédéral de technologie de Zurich.



En 1994, Patrick Capolsini est recruté comme maître de conférences au sein de l’Université de la Polynésie française. Ses activités de recherche se concentrent dans un premier temps sur la télédétection en milieu récifal et insulaire avant qu’il n’opère, à partir de 2005, une reconversion thématique vers la sécurité des données, en particulier des données à caractère géographique, notamment en assurant l’encadrement d’étudiants doctorants. Très attaché à la « double compétence » des enseignants-chercheurs, il assure des enseignements autour de l’algorithmique et de la programmation, attachant un soin particulier à l’élaboration de supports numériques en ligne.



Dès sa prise de fonction en 1994, Patrick Capolsini s’investit très fortement dans le fonctionnement de l’Université. Il est en effet chargé par le Président de mettre en place un centre de ressources informatiques totalement inexistant à l’époque. De 2004 à 2008, il assure la direction du département/UFR de « Sciences, Sciences Médicales et Technologies » où il acquière une très précieuse expérience de tout ce qui touche à la gestion de la pédagogie.



En 2011 il devient vice-président du conseil d’administration. A ce poste il est particulièrement en charge des affaires financières et des ressources humaines. Il suit également des dossiers complexes comme la création de l’institut Confucius de la Polynésie, la transformation de l’IUFM en Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) ainsi que différents projets immobiliers. Le plus gros dossier dont il aura la charge sera de préparer l’UPF au passage aux responsabilités et Compétences Elargies (RCE) le 1er janvier 2013. Dans la continuité de son mandat de vice-président, il accède, le 13 avril 2017, aux fonctions de président de l’université de la Polynésie française.