Passeport Tourisme : coaching personnalisé aux prestataires

A l'heure actuelle, un premier socle de quatre modules de formation portant sur l’anglais, la qualité de service et l’accueil clientèle, la gestion administrative de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies a été retenu.

"Ce passeport se veut à la carte. Concrètement le prestataire pourra choisir la ou les formations qu'il désire suivre à raison de 2 heures/jour pendant une semaine. Je vais me rendre dès la semaine prochaine dans les îles pour communiquer, recenser et diagnostiquer les besoins des prestataires touristiques. Ensuite, nos formateurs de la CCISM vont se rendre dans les différentes îles pour aider concrètement les prestataires qui se seront inscrits. Nous serons alors vraiment dans le vif du sujet. Nous nous sommes inspirés des formateurs itinérants qui existaient déjà en Calédonie et avons adapté ce système à la Polynésie" , souligne Audrey Lhies, responsable de la promotion et relation des entreprises à la CCISM.



Le programme devra concerner 30 à 50 PME de prestations d’activités touristiques et s’adresser en priorité aux chefs d’entreprise ressortissants de la CCISM et potentiellement aux salariés. Une participation de 5 000 frs pour les chefs d’entreprise non salarié et ressortissants de la CCISM et de 15 000 frs pour les salariés est demandée.

Cette action sera déployée dans 12 îles différentes (3 Îles Sous-le-Vent, 2 aux Australes, 2 aux Tuamotu, 1 aux Îles du Vent, 4 aux Marquises) et doit se terminer en mars 2018.

Toutefois, en fonction des besoins exprimés par les prestataires, les formations pourraient se diversifier et se poursuivre.