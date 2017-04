Pas de consigne de vote chez Les Républicains de Nouvelle-Calédonie

Paris, France | AFP | mardi 24/04/2017 - Les différents responsables des Républicains en Nouvelle-Calédonie n'ont pas de donné de consigne de vote pour le second tour de la présidentielle, après une percée historique du vote FN dimanche dernier, ont-ils indiqué mardi.



Dans l'archipel, le vote au premier tour a été marqué par une abstention massive des régions indépendantistes et kanakes et un score élevé pour Marine Le Pen, qui avec 29,09% des suffrages est arrivée juste derrière François Fillon (31,13%).

"Soutenir une candidate qui s'est toujours opposée à l'Accord de Nouméa (1998) (...) ou apporter notre soutien à un candidat dont les positions sur la Nouvelle-Calédonie sont floues (...) et qui a qualifié la colonisation de +crime contre l'humanité+, ce serait trahir notre histoire et nos convictions", a déclaré à la presse le sénateur Pierre Frogier (LR).

Le président du Rassemblement-Les Républicains a renvoyé dos à dos les deux finalistes, estimant qu'il "revient à chacun d'entre nous de réfléchir, en conscience, à ce qu'il y a de mieux pour notre avenir et celui de nos enfants".

Chef du groupe Les Républicains au Congrès, Sonia Backès a de son côté indiqué sur sa page Facebook qu'elle "ne donnait pas de consigne de vote", faisant "confiance aux Calédoniens pour déterminer lequel des deux candidats répondra le mieux aux enjeux qui nous attendent".

"Les Calédoniens savent ce qu'ils ont à faire, il n'y a rien à leur dire. Mais moi je ne voterai jamais Macron", a de son côté déclaré à l'AFP Harold Martin, élu LR au Congrès et candidat aux législatives non investi au niveau national.

Leader du MPC (Mouvement populaire calédonien, affilié à LR), Gaël Yanno a de son côté indiqué "qu'en tant que Calédonien avant tout et en (son) âme et conscience", il ne pouvait "suivre le choix d'un vote républicain" fait par sa formation en métropole.

La hausse de la délinquance, les divisions de la droite locale et l'approche du référendum d'autodétermination en 2018 ont favorisé le vote pour Marine Le Pen qui n'avait recueilli au premier tour en 2012 que 11,66% des voix. Le FN n'a aucun élu territorial en Nouvelle-Calédonie et y a mené une discrète campagne.

"En Nouvelle-Calédonie, Marine Le Pen pourrait approcher les 60% (au second tour)", a prédit dans Les Nouvelles-Calédoniennes, Bianca Hénin secrétaire fédérale du FN dans l'île.