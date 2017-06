Paroles de nouveau député

"Les abstentionnistes sont fatigués des politiciens qui viennent et qui ne travaillent pas"



Êtes-vous déçue de cette campagne ?

Non, je dirait plus que je suis enrichie de cette campagne qui dure depuis le début de l'année, et elle va encore me motiver pour continuer. C'est vrai que nous avons perdu une bataille, mais ce n’est pas la guerre. Nous allons continuer parce que cette voix qui est montée ne peut pas pas me démotiver, au contraire elle ne peut que me porter de l'avant.



On a vu sur la troisième circonscriptions que les voix du Tahoera'a se sont reportées sur Moetai Brotherson, mais il n'y a pas eu de retour dans les autres circonscriptions.

Nous avons donné la liberté de choisir à chacun, et c'est tout aussi bien. Maintenant je souhaite bien du courage et je félicite ceux qui sont arrivés en tête parce que c'est la voix du peuple aujourd'hui, et on verra ce qu'il va en advenir. Mais pour notre part nous allons continuer à défendre nos convictions, à parler pour une partie de la population aujourd’hui. Et je voudrais encore remercier tous ceux qui nous ont fait confiance, tous ceux qui ont participé aux élections et penser aussi à ceux qui se sont abstenus, parce qu'ils sont encore plus nombreux. Là je pense que le politique devrait vraiment se poser la question : pourquoi il y en a autant et de plus en plus ? Moi j'ai une petite réponse : ils sont fatigués des politiciens qui viennent et qui ne travaillent pas. Je verrais bien dans l'avenir des gens qui viendraient pour vraiment travailler pour la population, ne serait-ce qu'à l'Assemblée de la Polynésie. Là, je pense que l'on pourrait regagner la confiance de la population.