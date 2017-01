Parlement : Voici les élus qui vont entériner la loi pour l'égalité réelle

PARIS, le 31 janvier 2017. L'Assemblée nationale vient de publier sur son site internet les membres de la commission mixte paritaire qui auront pour mission de finaliser le texte de loi pour l'égalité réelle. Elle se réunira lundi prochain.



En août dernier, le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi pour l'égalité réelle, ce qui a pour conséquence qu'après un passage à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est désormais à la commission mixte paritaire d'examiner le projet de texte et de le finaliser.



La commission mixte paritaire (CMP) est une commission composée de sept députés et sept sénateurs. La composition de la délégation de chaque assemblée doit obéir à des considérations techniques, politiques et d’équilibre entre les groupes.