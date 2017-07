Paris : Edouard Fritch rencontre la ministre chargée des transports

PARIS, 10 juillet 2017 - Le Président Edouard Fritch et le Sénateur Nuihau Laurey ont été reçus par Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports auprès du ministre d’Etat en charge de la Transition Ecologique et Solidaire. Elisabeth Borne était assistée de Patrick Gandil, directeur général de l’Aviation civile.



Cet entretien a porté sur le la gestion de l’Aéroport de Faaa dont la concession a fait l’objet d’une annulation fin mars 2017. Aux termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel, l’Etat dispose d’un délai d’un an pour lancer un appel à candidature en vue de la mise en place d’une nouvelle concession.



Le Président a insisté sur l’importance de cet aéroport pour le développement de la Polynésie française et de son industrie touristique. Il a exprimé la volonté que les orientations stratégiques soient clarifiées.



Il propose notamment que soient pris en compte les préoccupations de la commune de Faaa, où se trouve situé l’aéroport international, le devenir des trois autres aéroports d’Etat (Raiatea, Bora-Bora et Rangiroa) et l’aménagement d’un aéroport de dégagement.



La ministre et le Président ont convenu de la mise en place rapide d’une instance de réflexion stratégique sur ces différents sujets.