Pari réussi pour Temaeva

PAPEETE, le 31 juillet 2017 - Pour la dernière représentation de son spectacle, la troupe de danse de Coco Hotahota a offert un final éblouissant, samedi dernier, sur le Marae Arahurahu, à Paea. Cette production du Conservatoire artistique, intitulée "Te Hau Pahu Nui" et inspirée des écrits de Teuira Henry, a tenu toutes ses promesses.





Le groupe Temaeva a conclu, samedi dernier, sa série de cinq spectacles sur le Marae Arahurahu, à Paea, par une magnifique prestation, applaudie par plus de 800 personnes. "Te Hau Pahu Nui" ("Le gouvernement du grand tambour" en reo tahiti), le thème choisi par Coco Hotahota et travaillé par Alec Ata, contait le rituel de l'alliance des chefferies royales de Tahiti, Moorea et Maiao. Il s'agissait de la quatrième production du Conservatoire artistique, avec le soutien du ministère de la Culture, après avoir présenté la troupe de Marguerite Lai, O Tahiti E (2014, "Te Feti'a Avei'a"), celle de Mateata Le Gayic, Toakura (2015, "Te Aroha Mamaia") et celle de Makau Foster, Tamariki Poerani (2016, "Te Moe a Taupapa").