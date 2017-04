Parc paysager de Aorai Tini Hau : un ambitieux projet architectural

PIRAE, 5 avril 2017 - Le projet architectural du parc paysager de Aorai Tini Hau a été pensé comme un trait d'union entre la mer et la terre puisque son axe, visuel et culturel, ira de la passe de Taunoa au Diadème. L'aménagement de ce projet coûtera 350 millions de francs et devra être achevé en juillet 2018 pour pouvoir accueillir les championnats du monde de va'a.



L'architecte en chef du parc paysager, Yohann Florentin, expliquait hier que ce projet avait été conçu " comme un travail identitaire, à l'image de la commune de Pirae ", comme une "couture" entre île et océan.



Le parc paysager sera donc organisé autour d'une allée centrale qui reliera la passe de Taunoa au Diadème. Cet axe majeur aura pour but de dynamiser l'espace et sera organisé autour de deux pôles centraux. Le premier de ces pôles, situé du côté de Papeete, sera destiné aux athlètes. Il comprendra un centre nautique composé de deux bâtiments de 60 m2 chacun et un espace sportif de musculation. Le second pôle sera, lui, destiné aux familles. Outre une promenade longeant la rivière de la Hamuta, il comportera une esplanade donnant vue sur la baie ainsi qu'une grande aire de jeux de 340 m2 pour les enfants avec l'organisation de multiples ateliers d'animation, mais aussi un terrain de basket pour les adolescents. Ce pôle sera ombragé par de grandes toiles tendues ayant pour vocation de rappeler la forme des pirogues et d'apporter un réel lieu de vie et de repos aux visiteurs. D'immenses gradins en bois seront installés pour que le public puisse assister aux compétitions. Un belvédère sera construit à l'extrémité est du parc pour que les passants puissent bénéficier d'une vue panoramique sur la baie. Enfin, un espace de service sera composé de plusieurs petits bungalows, dont l'un pour le gardien des lieux.



Damier



L'originalité de ce projet architectural réside dans les formes de sa composition. Des espaces paysagers (reliés par un sentier de 415 mètres) et des espaces dédiés aux activités seront répartis en alternance, ce qui créera une impression géométrique de damier. À chaque espace de jeux, de sports, de repos correspondra un espace végétal. L'évocation visuelle du tressage, profondément lié à la culture polynésienne, sera également très présente car les espaces pleins et les espaces arborés s'entrelaceront.



Le projet du parc paysager de Aorai Tini Hau s'inscrit dans une réelle démarche de sensibilisation à l'écologie. En effet, les arbres et plantes qui y seront implantés sont tous caractéristiques de la flore des îles polynésiennes : cocotiers, palmiers, 'aito, manguiers... Les différentes constructions du parc (centre nautique, espace de service…) seront toutes structurées sur pilotis et recouvertes de légères tôles.