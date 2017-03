Papeete : un rallye lecture sur le couronnement de Vaiana

PAPEETE, le 3 mars 2017- Ce vendredi après-midi, les rues de la ville de Papeete se sont transformés en piste de rallye lecture. 120 enfants ont visité la ville de manière ludique autour du couronnement de Vaiana.



Ce ne sont pas moins de 120 enfants qui ont sillonné les rues du centre-ville de Papeete, ce vendredi 3 mars dans l'après-midi, sous un ciel couvert. Dans le cadre de son projet éducation local (PEL), la Ville de Papeete et l’association Agir Pour l’Insertion (API) y ont organisé un rallye lecture sur le thème du couronnement de Vaiana.



Il s’agissait, pour ces derniers, de retrouver les fleurs éparpillées dans les rues de la capitale. Pour y parvenir, les équipes avaient pour mission de réaliser des épreuves et résoudre des énigmes. Le parcours était jalonné d’ateliers, placés devant ou à l’intérieur des magasins et tenus par les animateurs périscolaires.



Avant le départ depuis la mairie de Papeete, les jeunes gens ont entonné avec ardeur plusieurs chants extraits du film « Vaiana », qui a constitué le fil conducteur de cette après-midi. La participation de nombreux partenaires est à souligner, dont les commerçants du centre-ville.



Les objectifs de ce rendez-vous sont de favoriser l’accès à la lecture, redonner le goût de la lecture et faire redécouvrir le fonds de livres mis à disposition des enfants dans les maisons de quartiers.