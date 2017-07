Papeete : six jeunes démarrent leur contrat CAE et SIE ce lundi

PAPEETE, le 30/06/2017 - Ces jeunes travailleront durant 11 mois dans des entreprises, lesquelles ont accepté de faire aboutir ce partenariat sur une promesse d'embauche. Suivis par l'association "Emploi, formation et insertion" de la ville de Papeete, ces jeunes ont rencontré mercredi dernier, le maire Michel Buillard. L'objectif pour eux est d'avoir une formation qualifiante et d'obtenir un Contrat à durée indéterminée (CDI), à l'issue de leur formation.



Six jeunes, dont quatre de Papeete, ont rencontré mercredi dernier, le maire de Papeete, Michel Buillard.



Le premier magistrat de la capitale a tenu à les rencontrer afin de les encourager et les conseiller : " Cela ne sera pas tous les jours facile, mais accrochez-vous ."



Rodolphe Tutairi, directeur de l’association " Emploi, formation et insertion " (EFI) leur a pour sa part rappelé qu’il leur faudrait " être ponctuel, voire même arriver avant l’heure ".



Grâce aux actions de cette association de Papeete, ces jeunes pourront démarrer une formation en entreprise durant 11 mois, en tant que Contrat d'Accès à l'Emploi (CAE) et Stage d'Insertion en Entreprise (SIE), avec une promesse d'embauche à l'issue de leur stage.



Deux dispositifs du pays au travers du Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle (SEFI). L'objectif principal est de permettre aux personnes sans emploi de bénéficier d'une formation qualifiante en entreprise et de percevoir en contrepartie une indemnité financée par le SEFI.



Et l'association " Emploi, formation et insertion " travaille en faveur des personnes sans emploi, afin de les aider à avancer dans leur vie sociale.



Et ces six jeunes démarreront leur contrat CAE ou SIE dès lundi. " Une jeune femme sera à Arue et les cinq autres travailleront dans des entreprises sur Papeete ", explique Rodolphe Tutairi, directeur de l'association.



" On vise le Contrat à durée indéterminée (CDI). Si le stagiaire a bien travaillé et que l'entreprise est satisfaite, on passe à l'étape suivante, avec l'aide au contrat de travail. Pour ce dispositif, ce sera l'entreprise qui prendre en charge le salaire. Et celle-ci percevra une indemnité du SEFI à hauteur de 36 000 francs durant deux ans ", poursuit Rodolphe Tutairi.



Depuis le début de l’année, l'association " Emploi, formation et insertion " comptabilise plus de 203 offres d’emploi recensées, 128 jeunes insérés, 143 entreprises démarchées et 708 visiteurs.



" Dans 90 % des cas, on arrive à avoir une promesse d'embauche. Pour les 10 % restants, on travaille avec le service social de Papeete. On ne les laisse pas tomber ", rapporte Rodolphe Tutairi.