Papeete : 600 jeunes pour la coupe du maire

PAPEETE, le 13 mars 2017. Toute l’année, la Fédération Jeunesse Papeete Nui met en place un programme d’actions sportives en faveur des jeunes issus des quartiers prioritaires de Papeete.



L’objectif est de lutter contre l’oisiveté des jeunes, les fédérer autour d’activités sportives porteuses de valeurs citoyennes et favoriser la cohésion sociale dans les quartiers.



Après la longue trêve de décembre à février, la fédération a repris la saison sportive avec la Coupe du maire, premier tournoi sportif inter-quartiers de l’année, ce samedi à la salle Maco Nena de Tipaerui.

Michel Buillard a ouvert les festivités dès 9 heures au stade Willy Bambridge en présence des 30 équipes de volley- ball masculines et 20 équipes féminines. Le samedi est consacré aux rencontres de volley-ball et le dimanche au futsal, qui rassemble pour sa part 20 équipes hommes et 10 équipes femmes.



Au total se sont environ 600 jeunes de 16 à 30 ans qui se donnent rendez-vous chaque week-end jusqu’à la finale prévue en juin prochain. Les vainqueurs de chaque discipline se qualifieront pour la compétition de la To’a Moa 2017 prévue en décembre dans l’île de Huahine.