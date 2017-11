Papara, Le pont Haumanava enfin ouvert

PAPEETE, le 7 novembre 2017 - Le ministre de l'Equipement Luc Faatau et Putai Taae, tavana de la commune de Papara ont inauguré le pont Haumanava qui franchit la rivière Mateoro ce lundi 6 novembre à 14heures.



Après 7 ans de de travaux, le pont haumanava est enfin opérationnel. Luc Faatau, le ministre de l'Equipeement et Putai Taae ont inauguré, lundi à 14heures, le pont qui franchit la rivière Mateoro.

Si le pont est opérationnel, ce n'est pas le cas de la route, qui elle, ne sera praticable qu'au retrait des poteaux électrique sur la chaussée.

Le ministre s'est engagé à faire intervenir une "entreprise compétente" pour effectuer l'opération. Dès l'ouverture ce pont devrait permettre aux habitants des quartiers de Temarua et de Teitiha'a de circuler dans les deux sens. Jusque-là seule la route menant à l'abattoir de Papara pouvait desservir le quartier e Teitiha'a. ce nouveau pont devrait permettre de désenclaver le quartier.

Le tavana de Papara a tenu à " remercier l'association du quartier pour l'entretien et l'embellissement du site ainsi que les riverains pour leur patience ".