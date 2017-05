Page enfant : Un nodosaure en excellent état de conservation exposé au Canada

PAPEETE, le 24 mai 2017 - Les amateurs de préhistoire apprécieront l’information. Un fossile de dinosaure très bien conservé est exposé depuis le 12 mai au musée de l’Alberta au Canada. Vieux de 110 millions d’années, il a encore toute sa tête !



Ce n’est pas un fossile comme les autres. La pièce exposée depuis le 12 mai au musée de l’Alberta au Canada est un squelette doté d’une tête entière et du haut du corps d’un animal. C’est un nodosaure, une espèce d’herbivore cuirassé (la même famille que les ankylosaures), qui devait mesurer 5,5 mètres de long de son vivant et devais peser 1,3 tonne.



Ce fossile a été retrouvé par hasard en 2011 dans le nord de l’Alberta (une province de l’ouest du Canada, la sixième plus vaste du pays). Un mineur qui travaillait sur un gisement de sables bitumineux avec une pelleteuse est tombé sur une roche dure. Les sables bitumineux ce sont des mélanges de bitume brut, de sable, d’eau et d’argile en proportion variable. Le bitume est un mélange d’hydrocarbures qui sont utilisés par l’homme pour produire de l’énergie.



En tombant sur la roche dure, le mineur a aussitôt arrêté ses travaux. En s’approchant, il a vu un bout de fossile. Il a prévenu ses supérieurs qui ont fait venir des spécialistes. Lesquels appartenaient au musée de la région, le Royal Tyrrell Museum, à 400 kilomètres de là. C’est là que le fossile est maintenant exposé.



Comment expliquer l’exceptionnelle conservation de ce fossile ? Grâce aux sédiments dans lesquels l’animal s’est retrouvé après sa mort. Les scientifiques qui se penchent sur la question depuis la découverte du fossile en sont arrivés à la conclusion suivante : le nodosaure serait mort près d’une rivière qui aurait emporté le corps vers la mer.



Il est resté non loin du rivage et a coulé au fond de l’eau, assez violemment pour se retrouver bien enfoncé dans la vase. Ainsi, il a été protégé des charognards. La sédimentation a été rapide, le corps a été fossilisé. La fossilisation c’est l’ensemble des processus qui permettent un remplacement (partiel ou total) de la matière organique par des minéraux. La matière organique correspond à la matière des organes des êtres vivants (tige, coquille, muscle…). Elle se décompose. Alors que la matière minérale n’évolue pas.