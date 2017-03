Page enfant : Mardi gras c'est quand ? C'est quoi?

PAPEETE, le 1er mars 2017 - Rio, Venise, Dunkerque… Partout dans le monde les carnavals battent leur plein. La période de carnaval court, selon le calendrier religieux, entre l'épiphanie (le 6 janvier) et le mercredi des Cendres. Pour clôturer cette période de fêtes, a lieu le mardi gras. Retour sur une tradition qui dure depuis des centaines d'années.



Le mardi Gras que l'on appelle Fat Tuesday, Shrove Tuesday ou bien Mardi Gras day dans les pays anglophones est célébré la veille du mercredi des Cendres qui est le premier jour du Carême dans la tradition catholique.



Les dates du mardi Gras et du mercredi des Cendres fixées en fonction de la date de Pâques et varient d'une année sur l'autre. En 2017, le mardi Gras a lieu le 28 février et le mercredi des Cendres le 1 er mars.



Le mercredi des Cendres lance la période de carême. Le carême est la période de jeûne et d'abstinence qui dure 40 jours. Il a été institué au IVe siècle et fait référence aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert.



Avant d'entrer dans le carême, on tuait le "bœuf gras", dernière viande autorisée avant le carême. Le gras restant était utilisé pour confectionner des bugnes, bottereaux, beignets et autres fritures. Sachant que les œufs ne sont pas autorisés non plus pendant le carême, certains ont coutume de faire des crêpes le jour du mardi Gras. Le mardi Gras est aussi le dernier jour du carnaval.



Comme beaucoup de fêtes, manifestations et célébrations, les rites religieux remplacent des rites païens, ou se mêlent à ceux-ci. Des fêtes païennes ont longtemps été organisées à la période du mardi Gras célébrant la renaissance de la nature.



Le mot carnaval vient du mot italien "carneleva" qui signifie "enlève chair". Pendant le carnaval, on enlève la chair, la viande. On se prépare donc au carême. Il est célébré depuis plus de 2000 ans. À l'origine, il est une période pendant laquelle on inverse les rangs sociaux : les maîtres deviennent esclaves et les esclaves deviennent maîtres. Cela se traduit différemment dans les pays du monde, mais dans le fond il est question de changement de rôles, de déguisement, de fête.