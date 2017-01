Page enfant : L'Étoile du berger, toujours plus brillante jusqu'au 20 février

PAPEETE, le 31 janvier 2017 - Vénus, autrement connue sous le nom de l'Étoile du berger, est l'astre le plus brillant après le soleil et la lune. Dans le ciel, elle a l'air d'une étoile mais c'est en réalité une planète. Depuis décembre et jusqu'en février, elle brille plus que d'habitude. Pourquoi un tel changement d'éclat ?



Si tu as l'habitude de regarder le ciel la nuit, tu as dû t'apercevoir que l'Étoile du berger brillait plus qu'avant. L'explication est simple : cette étoile s'éloigne du soleil tout en se rapprochant de la Terre. Elle avance rapidement, puisqu'elle parcourt en moyenne 1,1 million de km par jour. Sa course s'arrêtera autour du 20 février, date à laquelle elle brillera le plus.



L'Étoile du berger se déplace, elle tourne autour du soleil en 224,7 jours, en dessinant une ellipse. Elle est donc plus ou moins loin du soleil. L'écart entre l'Étoile du berger et le soleil est appelé élongation.



Quand l'élongation est petite, cela signifie que Vénus est près du soleil. Elle est loin de nous et brille moins dans le ciel. Si l'élongation est grande, cela signifie que l'Étoile du berger est loin du soleil, elle est plus visible.



On parle d'étoile mais il s'agit en fait d'une planète. Les planètes sont visibles dans la nuit car elles réfléchissent la lumière du soleil à la différence des étoiles qui produisent leur propre lumière. L'Étoile du berger s'appelle Vénus.



Vénus est composée de roches, elle est un tout petit peu plus petite que la Terre (elle mesure 12 100 km de diamètre contre 12 750 km pour la Terre). À sa surface il fait chaud, très chaud. Pas moins de 464 degrés Celsius. Elle apparaît la première dans le ciel la nuit et disparaît la dernière. C'est l'astre le plus brillant après le soleil et la lune.



Plusieurs hypothèses expliquent le surnom de Vénus. Les bergers l'auraient "utilisée" pour s'orienter ou ils l'auraient tout simplement appréciée, la retrouvant tous les soirs jusqu'au petit matin.