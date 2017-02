Page enfant : Ice and salt challenge, attention danger !

PAPEETE, le 7 février 2017 - Comme le Neknomination, l'Ice bucket challenge, le condom challenge ou encore le Fire challenge, un "jeu" fait le buzz sur la toile. Il s'agit du Ice and salt challenge. Mais ce "jeu" n'est pas sans risque. L'action combinée du sel et de la glace peut abimer la peau définitivement.



L'Ice and salt challenge n'est pas nouveau. Il aurait au moins quatre ans. Mais en ce moment il fait le buzz sur la toile. Cela inquiète la gendarmerie nationale qui s'est fendu d'un tweet le 31 janvier : #IceAndSalt Challenge. Attention ! Un glaçon + une pincée de sel = brûlure au 2ème degré ! Prévenez vos ados !



Le challenge consiste, si tu ne le connais pas, à saupoudrer avec du sel un endroit de son corps, en général le bras ou la main. Ensuite, tu places un glaçon et tu essaies de résister à la douleur le plus longtemps possible. Le tout se fait sous l'œil d'une caméra, pour pouvoir partager l'épreuve avec les copains.



Le fait divers qui déclenche tout



En Grande-Bretagne, une maman a dû emmener à l'hôpital son fils qui avait relevé le défi. Au début elle pensait que c'était une coupure. La peau était très abimée. La brûlure était tellement profonde que des nerfs ont été endommagés. Les médecins se sont demandé s'il ne fallait pas faire une greffe de peau. Le jeune garçon ne sent plus rien là où il avait placé le sel et le glaçon.



La greffe de peau c'est une opération qui consiste à prendre de la peau sur une autre partie du corps de la personne blessée ou bien sur une autre personne pour réparer la partie abimée. C'est ce fait divers qui a suscité beaucoup d'émotions et qui a entrainé les nombreuses mises en garde.



Engelures et graves séquelles



Pourquoi le challenge est-il si dangereux? Parce que si tu mélanges du sel et de la glace il se produit une réaction particulière. Normalement, l'eau gèle à zéro degré Celsius. Avec le sel, la température de congélation peut descendre jusqu'à – 20 degrés Celsius.



Une très basse température a le même effet que le feu, elle provoque des brûlures de 1er, 2ème, voire 3ème degré. On parle d'engelure, de brûlure par le gel. Les tissus, en cas de brûlure du 3ème degré, sont complètement détruits. La peau et parfois les nerfs peuvent être touchés. Les conséquences sont parfois définitives.