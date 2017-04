Page enfant : Élections présidentielles, le compte à rebours a commencé

PAPEETE, le 18 avril 2017 - C'est la dernière ligne droite pour les candidats à la présidence de la République et les électeurs. Le premier tour de l'élection présidentiel aura lieu samedi en Polynésie française, dimanche en métropole. Onze candidats se présentent. Un second tour devrait avoir lieu le 6 mai en Polynésie et le 7 mai en métropole. Les résultats définitifs seront annoncés du second tour.



Dans quelques jours nous saurons qui sera le nouveau président de la République, celle ou celui qui prendra la suite de François Hollande. Cette personne va être élue au suffrage universel direct. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie-t-il?



Les électeurs, ceux qui sont autorisés à voter, sont des personnes de nationalité française, âgées de 18 ans au moins et inscrites sur les listes électorales. Le jour de l'élection, ils peuvent se rendre dans un bureau de vote avec leur carte d'identité et leur carte d'électeur. Il n'y a aucune obligation à aller voter. C'est un choix personnel.



Une fois arrivés au bureau de vote, l'électeur prend des bulletins de vote, il y en a un par candidat et une enveloppe. Ensuite, il s'installe dans un isoloir. L'isoloir est une sorte de cabine, fermée par un rideau, avec une petite table haute. L'électeur s'y enferme pour glisser le bulletin de son choix dans l'enveloppe. Un vote est secret. Un électeur peut faire savoir son choix de vote, dire quel bulletin il a mis dans l'enveloppe mais il n'y est pas obligé.



Les bulletins de vote, pour être valides, ne doivent pas être annotés, ils doivent rester exactement comme ils sont présentés. Il ne doit y avoir qu'un seul bulletin par enveloppe. Sinon, le vote ne compte pas.



Ensuite l'électeur glisse son enveloppe dans une urne transparente. Celui qui surveille le bureau de vote dit " a voté ", puis l'électeur signe un registre pour indiquer qu'il s'est présenté. On ne peut voter qu'une seule fois.



En fin de journée, le bureau de vote ferme ses portes. Des électeurs volontaires comptent le nombre de bulletins pas candidat, on appelle ça le dépouillement. Les résultats de chaque bureau de vote sont comptabilisés pour pouvoir annoncer le candidat ou les candidats vainqueur(s).



À l'issue du premier tour, si aucun candidat n'obtient la majorité absolue (c'est-à-dire 51% des voix), un second tour est organisé. Pour pouvoir se présenter au deuxième tour il faut être arrivé premier ou deuxième au premier tour.



Pour cette élection présidentielle, onze candidats se présentent : Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Penn Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou.