Page enfant : Deux touristes veulent voir la lune, Space X leur propose un vol

PAPEETE, le 8 mars 2017 - Une société américaine, Space X, a annoncé il y a une semaine qu'elle avait conclu un contrat avec deux touristes pour les envoyer dans l'espace faire le tour de la lune. Le vol, qui durerait huit jours, partirait fin 2018. Malgré les compétences de la société (elle travaille avec la Nasa), le vaisseau spatial baptisé Dragon 2 n'est pas encore au point. Aucune mission ne s'est approchée de notre satellite naturel depuis 40 ans.



Dans les années 70, la lune faisait l'objet de toutes les convoitises. Les pays, et notamment les États-Unis et l'URSS (devenue la Russie), cherchaient à s'en approcher, les hommes voulaient la fouler. L'engouement, au fil des ans, s'est émoussé. Depuis 40 ans, aucune mission n'a essayé de s'approcher de notre satellite naturel.



Ces derniers jours l'annonce de Space X, une société américaine spécialisée dans les vols spatiaux, a changé la donne. Cette société a annoncé avoir conclu un contrat avec deux touristes pour les envoyer dans l'espace. Elle promet de les faire grimper dans un vaisseau spatial baptisé Dragon 2 qui leur permettrait d'atteindre la lune, de tourner autour d'elle puis de revenir. Le tout en huit jours de voyage. Le prix du billet n'a pas été dévoilé, le nom des touristes non plus et encore moins les termes du contrat.



Space X est une entreprise qui travaille dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial. Elle a été fondée par un milliardaire, Elon Musk. Elle est, notamment, l'un des deux prestataires privés de la National aeronautics and space administration (Nasa) qui assure le transport de fret vers la Station spatiale internationale (ISS).



Des promesses de voyages spatiaux ont déjà été faites. Il y a dix ans, le milliardaire britannique Richard Branson voulait vendre des vols sur-orbitaux à des particuliers avec Virgin Galactic. Prix du billet : 100 000 euros (près de 12 milliards de Fcfp). Personne n'est encore parti. Sept touristes ont toutefois déjà goûté l'aventure spatiale. Ils ont voyagé dans des vaisseaux à destination de la station spatiale internationale contre la modique somme de 20 à 40 millions de dollars (entre 22 et 44 milliards de Fcfp).



Malgré les compétences réelles de la société Space X, un certain nombre de spécialistes de l'espace crient à la propagande, ils parlent de " stratégie marketing ", de " fantasmes ". Le départ de Dragon 2 est annoncé pour fin 2018, des tests sont prévus courant 2017. Les touristes devront suivre un entraînement adapté sur plusieurs mois s'ils veulent profiter de leur voyage. Affaire à suivre.