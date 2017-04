Berck-sur-Mer, capitale des cerfs-volants

PAPEETE, le 11 avril 2017 -Les plus grands cerfs-volistes du monde (les cerfs-volistes sont les personnes qui pilotent des cerfs-volants) ont rendez-vous chaque année sur la plage de Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais (France) lors des Rencontres internationales de Berck.À cette occasion, ils présentent des créatures volantes comme des superhéros, des monstres mais aussi des animaux comme des pingouins, des poussins, des poissons… Une pieuvre de 65 mètres de long a été présentée, il y a eu aussi un dragon de 10 mètres de long, appelé Elliott en hommage au film Peter et Elliott le dragon !Cette année, pour la 31ème fois, les amateurs se sont retrouvés pour proposer des vols statiques, des courses-poursuites, des ballets (réalisation de figures dans le ciel), des combats pacifiques de Rokkakus (des cerfs-volants hexagonaux inspirés de la culture japonaise)… entre le 1er et le 9 avril.Un autre grand rendez-vous est donné aux cerfs-volistes, c'est le Festival international de cerfs-volants de Dieppe, créé en 1980. Il a lieu tous les deux ans. Le prochain est prévu en septembre 2018.Le cerf-volant est né il y a très longtemps, probablement dans des îles d'Asie du Sud-Est. Des textes chinois parlent d'une apparition, en Chine, au IVème siècle avant JC. Mais les textes ont été rédigés plusieurs centaine d'années après la date d'apparition de l'objet. Difficile donc de pouvoir les confirmer. Un peuple de pêcheurs et de navigateurs pourrait en être l'inventeur au IV ou Vème siècle avant JC.À l'origine, les Chinois utilisaient le cerf-volant pendant la guerre, cela servait à porter des messages, c'était un signal ou bien un outil pour faire peur ou encore évaluer les distances.En Polynésie, le cerf-volant (ha'ape'e'uo) existe depuis très longtemps. À Huahine notamment, c'était un jeu très prisé par les hommes et les jeunes garçons. Les cerfs-volants représentaient des tortues, des oiseaux, certains avaient une forme humaine. Les joueurs donnaient un nom à leur cerf-volant. Le but était de le faire voler le plus haut possible. À la fin de la compétition il y avait une fête pour tous les concurrents mais la plus grande part de nourriture revenait au vainqueur (pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Tahiti Héritage